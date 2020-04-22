Половина россиян согласилась работать больше ради сохранения зарплаты

Более половины россиян — 52,3 процента — согласны работать больше ради сохранения прежнего уровня зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос компании «Мегаплан».

15,1 процента респондентов ради сохранения заработка готовы увеличить количество рабочих часов, а 32,5 процента отказались идти на понижение и в таком случае будут менять работу.

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Большинство опрошенных (76,5 процента) не готовы к сокращению зарплаты, а 16,1 процента согласны принять снижение зарплаты, если работодатель введет четырехдневную рабочую неделю или сменный график. Еще 7,4 процента согласились на более низкий оклад, если бы их перевели на постоянную удаленку.

В исследовании приняли участие свыше 4,3 тысячи жителей страны.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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