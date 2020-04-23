Якутия нашла способ избавиться от дефицита кадров

Власти Якутии нашли способ избавить строительную отрасль от дефицита кадров: для безработных и членов студенческих отрядов создадут на краткосрочные курсы в средних специальных учреждениях. Об этом сообщается на официальном информационном портале республики.

«Сегодня на стройплощадках республики трудится 872 иностранца и 1019 местных жителей. В эти дни отрасль нуждается еще в 1943 сотрудниках», — уточнили в правительстве Якутии. Глава региона Айсен Николаев предложил организовать краткосрочные курсы не только в Якутске, но и в районных центрах. По его мнению, в будущем это поможет ограничить привлечение рабочих из других регионов и стран, в том числе ближнего зарубежья.

Ранее в апреле сообщалось, что количество вакансий в России не сократилось несмотря на ограничения, введенные во всех регионах из-за коронавируса. В то же время поменялись запросы работодателей: теперь им часто требуются курьеры, водители, охранники, продавцы и кассиры.

Обеспечение эффективной занятости — одна из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Среди других целей проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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