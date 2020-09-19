Госдума рассмотрит повышение налогов на сотни миллиардов рублей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение налогов на сотни миллиардов рублей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Депутаты рассмотрят предложение о корректировке и уточнении отдельных параметров налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который совмещен с НДПИ.

Документ расширяет перечень месторождений, к которым применяется НДД, и отменяет льготы по НДПИ для выработанных месторождений. Вместе с этим планируется ввести рентный коэффициент в размере 3,5 для производителей удобрений и компаний по добыче твердых полезных ископаемых, кроме угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

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Предполагается, что дополнительные поступления в федеральный бюджет после принятия этих поправок составят 237 миллиардов рублей в год. Также в финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечается, что если отменить коэффициент 0,7 к ставке НДПИ, бюджет станет получать еще по три миллиарда рублей в год.

Инициативы министерства финансов вызвали протест у представителей отраслей. В августе против изменения НДД высказались главы крупнейших российских нефтяных компаний.

О введении рентного коэффициента для ненефтегазовой добычи стало известно только накануне обсуждения проекта поправок, с компаниями эту меру не обсуждали. На следующей неделе, 22 сентября, первый зампред правительства Андрей Белоусов должен встретиться с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), чтобы выслушать их аргументы против резкого повышения налогов.

Среди других мер, с помощью которых власти намерены восполнить дефицит бюджета, значатся повышение акциза на сигареты и резкое увеличение госдолга.