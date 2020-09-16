Российский госдолг выйдет за предел

К концу 2023 года уровень российского госдолга достигнет 21,3 процента ВВП. Такие параметры указаны в проекте федерального бюджета, они необходимы для покрытия дефицита в следующие три года, сообщает РБК.

До этого глава Минфина Антон Силуанов предупреждал, что выход госдолга за предел 20 процентов ВВП был бы нецелесообразным. Он отмечал, что страны, которые утрачивают контроль за ростом задолженности сталкиваются с очень большими проблемами. В этом его поддерживала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Документ, подлинность которого подтвердил близкий к правительству источник, рассмотрят на заседании кабмина в среду, 16 августа. В нем прописано, что в 2020 году госдолг вырастет до 19 процентов ВВП (20,3 триллиона рублей), в 2021-м — до 20,3 процента (23,5 триллиона), в 2022-м — до 20,8 процента (25,8 триллиона), а в 2023-м — до 28,3 триллиона рублей.

При этом большая часть заимствований придется на внутренний госдолг, объем внешней задолженности предполагается держать на уровне 5,1-5,3 триллиона рублей весь указанный период.

Заимствования должны стать основным источником финансирования дефицита бюджета в ближайшие годы. В 2020-м он оценивается на уровне 4,4 процента ВВП, а далее — в 2,4 процента, в 1 и 1,1 процента. Впрочем, как отмечают эксперты, реальный дефицит может оказаться выше, поскольку Минфин оптимистично оценил ненефтегазовые доходы.

Также в материале отмечается, что проблемы с обслуживанием госдолга, как правило, возникают у стран, где он достигает 40-50 процентов ВВП и к тому же номинирован в иностранной валюте. Россия по этим параметрам находится вне зоны риска.

Однако, как ранее предупреждал Силуанов, для выполнения планов по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) необходим интерес со стороны иностранных инвесторов, который в последние месяцы сошел на нет. Если он не вернется, что выполнить программу заимствований в нынешнем, безопасном, виде не получится.

В качестве других способов наполнить дефицитный бюджет Министерство финансов предлагает резкое повышение акциза на сигареты и существенный рост налогов для добывающих отраслей.