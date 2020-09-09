Иностранцев разочаровал российский госдолг

Аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), которые для покрытия дефицита бюджета проводит Минфин, третий месяц подряд проходят почти без участия иностранных инвесторов. Такой вывод следует из материалов Банка России.

Если год назад иностранцы скупили большую часть госдолга — 1,04 триллиона рублей из 1,377 триллиона, то нынешним летом разочаровались в российских бумагах.

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В июне они нарастили портфель на 10 миллиардов рублей, в июле сбросили ОФЗ на 15 миллиардов, а в августе купили на 10,9 миллиарда. Итог за все лето — около 6 миллиардов рублей. Доля на рынке опустилась до 28,5 процента.

В третьем квартале Министерство финансов намеревалось занять триллион рублей, но пока этот план терпит неудачу. Накануне глава ведомства Антон Силуанов прямо связывал ситуацию с негласным бойкотом иностранных инвесторов.

«Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием», — подчеркнул министр на Московском финансовом форуме.

Причиной такой позиции нерезидентов, как полагают аналитики, является снижение ставки Центробанка до 4,5 процента годовых (в настоящее время — 4 процента). Такой доход уже не удовлетворяет инвесторов и не покрывает риски, связанные со страной. В августе иностранцы продали российских акций и корпоративных облигаций на сумму 63,7 миллиарда рублей. Негативно повлияли на настроения как ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, так и события в Белоруссии, которые чреваты как непредвиденными расходами, так и введением санкций.

Ситуация привела к тому, что в августе один из аукционов был признан несостоявшимся, а другой Минфин отменил. Спасать заимствования вынуждены были системно значимые российские банки, которые выкупили две трети госдолга.