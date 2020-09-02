Россия поставила рекорд по продаже госдолга

Министерство финансов России в среду, 2 августа, поставило рекорд по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), свидетельствуют сообщения на сайте ведомства.

За госдолг удалось выручить 215 миллиардов рублей. Из них 187,605 миллиарда пришлось на ОФЗ с погашением в марте 2026 года с переменным купонным доходом, а остальное — на бумаги с погашением в апреле 2030 года с постоянным купоном.

Средневзвешенная цена первого составила 97,6716 процента от номинала, второго — 111,81 процента от номинала со средневзвешенной доходностью 6,09 процента годовых.

Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак в комментарии РИА Новости отметил, что цены на представленные ОФЗ снизились по сравнению с прошлыми аукционами, которые состоялись почти месяц назад. По его мнению, такому результату способствовали удачное размещение другого выпуска ОФЗ на прошлой неделе и завершение сезона отпусков, за которым ожидается всплеск деловой активности.

Для покрытия дефицита бюджета Минфин собирался в третьем квартале продать ОФЗ на триллион рублей. В настоящее время, несмотря на рекорд, планы далеки от исполнения. Причиной для этого стал низкий спрос в предыдущие недели, из-за которого в ходе одного из аукционов не было подано ни одной заявки, а другой ведомство и вовсе отменило.