Деньги на дорожный мегапроект захотели взять у россиян

Деньги на строительство дорожного мегапроекта — новой платной скоростной трассы М12 от Москвы до Казани — могут взять у россиян при помощи выпуска народных облигаций. Об этом в эфире «Радио Автодор» заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает РИА Новости.

По его словам, выпуск бессрочных ценных бумаг, в том числе «народных» и «вечных» облигаций, обсуждается как один из способов поиска средств, поскольку выделенных на работы денег не всегда хватает.

Компания уже пользуется привлечением средств на рынке, ее облигации активно скупают российские банки, подчеркнул Петушенко. Он также добавил, что средства, которые вложили в дорожное строительство, защищены: несмотря на низкий уровень доходности, их возвратность гарантирована автомобильным трафиком на трассах.

В июне Петушенко рассказывал о потребности компании во внебюджетных средствах в размере 400 миллиардов рублей до 2024 года. Каким образом «Автодор» хочет их получить, он не объяснял.

В июне о том, что средства, собранные за счет «народных» облигаций, могут пустить на строительство транспортных объектов, заявил глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих.

Ранее правительство России заявило, что готовит размещение облигаций объемом порядка 300 миллиардов рублей. Средства пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, в том числе на строительство дороги в Китай.