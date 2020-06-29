Власти России займут денег на дорогу в Китай

В правительстве России готовят размещение облигаций объемом порядка 300 миллиардов рублей, которые планируется пустить на инфраструктурные проекты. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что это предварительная сумма, а одним из проектов, на которые займут деньги, станет дорога в Китай — транспортный коридор в Европу.

Министр транспорта Евгений Дитрих подтвердил слова Хуснуллина. По его словам, в настоящее время прорабатываются поручения президента России по привлечению внебюджетных средств на проекты, связанные с инфраструктурой.

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Между тем сам вице-премьер заметил, что «Автодору» желательно набрать максимальные объемы строительства дорог. Однако бюджет сможет покрыть не более половины от необходимого количества, поэтому сейчас ведется отбор проектов, которые возможно было бы проинвестировать с привлечением частных инвестиций.

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко ранее указывал, что до 2024 года организации необходимо внебюджетное финансирование в объеме 400 миллиардов рублей. Такие цифры вытекают из программы строительства дорог до 2030 года, которая обойдется с триллион рублей.

На прошлой неделе о более полном использовании инструмента бессрочных облигаций для инфраструктурных проектов заявил президент России Владимир Путин. Примером для такого решения стал выпуск таких бумаг РЖД.

В конце мая глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил создать фонды коллективных инвестиций граждан, чтобы профинансировать мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» по созданию в Усть-Луге крупного газохимического комплекса.

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