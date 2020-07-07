Мегапроекту «Газпрома» помогут из бюджета

Российское правительство одобрило льготы для проектов в области переработки этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Такие меры помогут ряду новых проектов, в том числе Амурскому ГХК и планируемому газохимическому комплексу в Усть-Луге, мегапроекту «Газпрома» и «Русгаздобычи», пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о введении обратного акциза на сырье. Для этана они составят 9 тысяч рублей за тонну, а для СУГ — 4,5 тысячи. На согласование размеров субсидий во втором случае Минэнерго и Минфину понадобилось больше года.

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В итоге поддержку из бюджета смогут получить только те компании, которые с 2022 года введут новые производства по переработке СУГ в продукцию нефтехимии. Причем мощность таких проектов должна быть не менее 300 тысяч тонн СУГ в год.

Помимо этого, если компании до 2023 года заключат соглашение с Минэнерго о создании новых мощностей или модернизации старых, обратный акциз на СУГ будет проиндексирован. В 2024 году он составит 5,5 тысячи рублей за тонну, в 2025-м — 6,5 тысячи, а в 2026-м — 7,5 тысячи.

Ожидается, что выпадающие доходы из бюджета после таких льгот на СУГ только за три года составят 40,4 миллиарда рублей при уровне потребления сырья 3,2-3,5 миллиона тонн в год. Для этана потери в те же сроки оцениваются в 53 миллиарда рублей. Какая-либо компенсация этих потерь, на чем настаивал Минфин, в законопроекте не предусмотрена.

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Еще одним пунктом внесенного в Госдуму законопроекта стало введение повышающего коэффициента для обратного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов. Расходы бюджета по этому изменению, направленному на стимулирование модернизации предприятий, составят до 161 миллиарда рублей в 2020-2024 годах.

Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил финансировать строительство комплекса в Усть-Луге за счет средств граждан. Для этого, указал он, можно создавать фонды коллективных инвестиций граждан. Мегапроектом называют крупный инвестпроект, который должен обеспечить долгосрочный экономический рост. Так, завод СПГ из Усть-Луги позволит «Газпрому» выдержать конкуренцию на европейском рынке, если трубопроводные поставки продолжат падать, а клиенты станут отказываться от контрактов.

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