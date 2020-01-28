Мегапроект «Газпрома» потребовал новых миллиардов долларов

Стоимость мегапроекта «Газпрома» и «Русгаздобычи», который строится в Усть-Луге в Ленинградской области, может возрасти на миллиарды долларов. Такой вывод сделан из материалов дочерней компании «Русгаздобычи» — Балтийского химического комплекса (БКХ), с которыми ознакомилась принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В предыдущих расчетах не учитывалось, что потребуются новые расходы на строительство морского терминала для отгрузки продукции. Также деньги нужны для хранения резерва этана, что позволит обеспечить бесперебойную работу газохимического комплекса на время, когда «Газпром» проводит ежегодную профилактику газопровода.

Помимо газохимического комплекса, проект предусматривает строительство завода по переработке и сжижению природного газа. Ранее считалось, что они обойдутся примерно в 13 миллиардов долларов каждый, но после информации о дополнительных нуждах эксперты ожидают удорожания проекта на 2,5 миллиарда долларов.

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Комплекс в Усть-Луге должен вырабатывать 13,3 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 3,6 миллиона тонн этана и 19 миллиардов кубометров сухого газа, который вернется в трубопроводы «Газпрома».

Нерешенным оказался вопрос транспортировки СПГ и СУГ. Рассматриваются три варианта, в совместном комментарии «Газпром» и «Русгаздобыча» утверждают, что могут выбрать как существующие мощности, так и построить новые, но ход переговоров не комментируют. Также компании отказались ответить на вопрос, во сколько может обойтись хранилище для этана.

Ранее аналитики предсказали, что СПГ из Усть-Луги будет выгоднее для Европы, чем американский. Это позволит компании конкурировать за потребителей даже в случае снижения поставок по газопроводам.

Мегапроектом называют крупный инвестиционный проект, который способен обеспечить долгосрочный экономический рост и создаст инфраструктуру для дальнейшего развития.

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