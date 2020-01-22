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«Газпрому» предсказали победу над США в Европе

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Сжиженный природный газ (СПГ) от «Газпрома» будет выгоднее для Европы, чем американский. Аналитики предсказали победу российской компании над США на этом рынке после строительства комплекса по переработке газа в Ленинградской области, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В комплекс войдут перерабатывающий и газохимический заводы. Строительством первого займется совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», а работами на втором — «Балтийский химический комплекс» (БХК), дочерняя компания «Русгаздобычи».

В материалах БКХ сказано, что средневзвешенный нетбэк (стоимость продажи без затрат на транспорт) СПГ при отгрузке с завода в Усть-Луге составит 5,1 доллара за MBTU (миллион британских термальных единиц). PwC, выступающей консультантом проекта, оценивает его выше — 6,5 доллара.

Нетбек у проектов «Новатэка» в Арктике ниже, но и транспортировка обойдется дороже. Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова предположила, что цена СПГ у обеих компаний не превысит 5,5 доллара за MBTU, в то время как стоимость американского СПГ в Европе составляет 6,3 доллара. Она признала, что российский СПГ будет конкурировать с российским же трубопроводным газом, но развитие проектов со сжиженным газом даст компаниям большую гибкость на рынке. В том числе «Газпром» может начать поставки СПГ в Китай и Индию.

Ранее сообщалось, что в 2019 году «Газпром» сократил долю поставок на рынке Евросоюза с 45 до 42,5 процента. Это произошло за счет увеличения покупок СПГ Европой, причем одним из лидеров продаж стал российский «Новатэк». По прогнозам аналитиков, в следующие годы потребность Евросоюза в СПГ будет расти. На этот рынок претендуют США, которые в 2020 году запускают сразу несколько крупных СПГ-проектов.

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