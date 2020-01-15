Конкурент «Газпрома» начал поставки

В рамках проекта по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу Египет начал получать первый газ из Израиля. Страна намерена стать крупным экспортером СПГ и конкурентом «Газпрома» на европейском рынке, пишет Bloomberg.

В министерстве нефти Египта начало поставок назвали важным этапом развития, который послужит интересам обеих стран. Стоимость десятилетнего контракта составляет 15 миллиардов долларов.

Трубопровод, соединяющий Синайский полуостров с югом Израиля, простаивал шесть лет из-за нехватки газа, а также регулярных нападений боевиков. Он был построен для поставок в обратном направлении, но в 2018 году израильские Delek Drilling и Noble Energy Inc. подписали нынешний контракт с египетской Egyptian East Gas.

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В октябре 2019-го предполагаемые объемы прокачки были увеличены на 35 процентов по сравнению с начальным уровнем. Помимо израильского газа, Египет также намерен использовать собственное месторождение Зохр для поставок СПГ в Европу.

В свою очередь Израиль в начале года подписал трехстороннее соглашение с Кипром и Грецией о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который позволит отправить газ с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу. Однако для начала работ необходимо еще получить подпись Италии.

Ранее стало известно, что объем поставок российского трубопроводного газа в Европу в 2019 году и доходы от них «Газпрома» сократились. Это произошло на фоне двукратного роста закупок СПГ европейскими странами. Одним из крупнейших поставщиков СПГ в регион стал российский НОВАТЭК, отправивший туда около 80 процентов продукции с завода «Ямал СПГ».

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