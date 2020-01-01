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Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»

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C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной газовой компании «Булгаргаз».

Отмечается, что в декабре 2019 года подписано дополнительное соглашение с «Газпром экспорт», согласно которому с нового года точка доставки российского газа на территорию страны будет изменена с румынской Негру-Водэ на болгарскую Странджу.

Достигнутые договоренности позволят сэкономить Болгарии 81 миллион левов (около 41 миллиона евро). «Эта экономия обусловлена устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарскими потребителями природного газа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что болгарская сторона ведет переговоры с компанией «Газпром экспорт» о снижении цены поставок газа для страны.

Ранее советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заместитель председателя правящей Партии Справедливости и развития Джевдет Йылмаз заявил, что газопровод «Турецкий поток» между Турцией и Россией необходим не только этим двум странам, но и Европе. По его мнению, на санкции, которые вводят против строительства газопровода, следует отреагировать ответными санкциями.

«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.

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