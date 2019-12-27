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Турция назвала «Турецкий поток» необходимым для Европы

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Газопровод «Турецкий поток» между Турцией и Россией необходим не только этим двум странам, но и Европе. Об этом заявил советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и заместитель председателя правящей Партии Справедливости и развития Джевдет Йылмаз, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«"Турецкий поток" между Турцией и Россией — крайне важное сотрудничество, которое еще больше сблизит наши отношения. Этот поток необходим и для европейских стран. Я считаю, что все должны поддержать этот проект», — сказал Йылмаз. Он добавил, что на санкции, которые вводят против строительства этого газопровода, следует отреагировать ответными санкциями.

«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.

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