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В Греции договорились построить альтернативу «Северному потоку-2»

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Греция, Израиль и Кипр подписали трехстороннее соглашение о начале строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) в четверг, 2 января, передает РИА Новости.

Главы Минэнерго Греции и Израиля, а также министр торговли, промышленности и туризма Кипра заключили контракт в торжественной обстановке в Афинах. Соглашение подписали в присутствии премьер-министров Греции и Израиля, а также президента Кипра. На церемонии были бывшие министры энергетики Греции, которые помогали в подготовке документа.

Процедура заключения соглашения завершится после подписи Италии, однако дата, когда это произойдет, еще не известна.

EastMed будет поставлять газ из израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу. Газопровод с протяженностью в 1,9 тысячи километров соединит Грецию, Кипр и Израиль с южной Европой.

Инвестиции в строительство оценивают в шесть миллиардов евро, а мощность проекта составит десять миллиардов кубометров газа в год с возможным увеличением до 20 миллиардов кубометров ежегодно. Проект может стать альтернативой «Северному потоку-2» по поставке газа в Европу.

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