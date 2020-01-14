Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Кучма перечислил условия мира в Донбассе
Гитарист российской метал-группы Below The Sun совершил самоубийство
Двое россиян попытались въехать в Косово и были задержаны
Тайсон Фьюри объяснил ежедневную мастурбацию перед вторым боем с Уайлдером
В России подорожал бензин
Россиянка морила детей голодом за плохие оценки в школе
Назван самый прочный смартфон
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Новости партнеров

Доходы России от нефти и газа обрушились

Перейти в «Мою Ленту»

За 11 месяцев 2019 года доходы России от экспорта нефти и газа обрушились по сравнению с тем же периодом 2018-го. Об этом свидетельствуют подсчеты Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РИА Новости.

Газ за этот период принес России 37,739 миллиарда долларов — снижение в годовом выражении на 15,4 процента. Падение объемов экспорта не столь существенно — только 1,6 процента, причем в ноябре он вырос на 1,8 процента по сравнению с октябрем.

Потери связаны с поставками трубопроводного газа. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а доходы от него — в полтора раза до 7,648 миллиарда долларов.

Доходы от поставок нефти с января по ноябрь 2019 года сократились на 5,8 процента, составив 111,589 миллиарда долларов. Объем экспорта за тот же период вырос на 3,8 процента. Экспорт нефтепродуктов принес на 15,9 процента меньше — 60,731 миллиарда долларов при снижении поставок на семь процентов.

Ранее в «Нафтогазе Украины» назвали транзитный контракт с «Газпромом», который обладает монополией на поставки российского трубопроводного газа за рубеж, самым выгодным в истории. В свою очередь в России объяснили, что если бы не договорились с Украиной к 2020 году, то потери оказались бы несравненно серьезнее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Козак назвал компромисс с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»
«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе
«Газпром» отыгрался на соседях за потери в Европе
Другие материалы рубрики
Экономика00:0113 января

Приоткрыть завесу

Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
16:13Сегодня

В России подорожал бензин

15:44Сегодня

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины

15:09Сегодня

Мировой автогигант приготовился к масштабным увольнениям

Экономика00:02 9 января

Наполовину полон

Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
14:15Сегодня

Мир перестал нуждаться в золоте

13:13Сегодня

Россияне стали гораздо чаще банкротиться

12:41Сегодня

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Экономика00:03 6 января

Она развалилась

Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
12:25Сегодня

Автогигант опроверг слухи о своем распаде

10:37Сегодня

Российские компании рекордно взяли в долг

09:28Сегодня

Россиянам пообещали рост зарплат

Россия
Россиянка морила детей голодом за плохие оценки в школе
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Треть россиян устала от новогодних каникул
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года
Ограбление российской аптеки ребенком попало на видео
«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»
Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым
Все материалы
Мир
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Двое россиян попытались въехать в Косово и были задержаны
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Европа поблагодарила Россию за Иран без ядерного оружия
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Кучма перечислил условия мира в Донбассе
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Белорусу пригрозили уголовным делом за антироссийские посты в соцсетях
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Депутат-насильник из партии Зеленского вернулся с каникул
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Пенсии в ДНР превысили украинские
Все материалы
Экономика
Доходы России от нефти и газа обрушились
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
В России подорожал бензин
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Мировой автогигант приготовился к масштабным увольнениям
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Назван самый прочный смартфон
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
GTA 4 пропала из продажи
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
В России захотели воскресить советский атомный авианосец «Ульяновск»
Все материалы
Спорт
Тайсон Фьюри объяснил ежедневную мастурбацию перед вторым боем с Уайлдером
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Боксер Беспутин погоревал о вражде русских и украинцев
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Макгрегор пил спиртное накануне боя с Нурмагомедовым
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Представитель Смолова прокомментировала слухи о его помолвке с внучкой Ельцина
Все материалы
Культура
Гитарист российской метал-группы Below The Sun совершил самоубийство
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Бывший муж звезды «Ночного дозора» оспорил отцовство через суд
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Машина с членами группы «Animal ДжаZ» разбилась по пути на концерт
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Уилл Смит раскаялся в неприязни к рэперу Тупаку из-за ревности к жене
Все материалы
Интернет и СМИ
Стали известны подробности смерти выпавшего из окна в Москве журналиста
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Обнаружен самый спокойный человек на Земле
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Российские хакеры напали на сайт студии Зеленского
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Финалистку «Битвы экстрасенсов» и ее мужа из «Дома-2» ограбили перед Новым годом
Все материалы
Ценности
Российскую модель высмеяли за нелепые ошибки в именах коллег и дизайнеров
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Джиджи Хадид заметили в одежде российского дизайнера
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Обладательница восьмого размера груди решила проблему женщин с огромным бюстом
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Россиянин вознамерился продать свой помятый рисунок за 140 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Россиянин выпал с четвертого этажа отеля в Таиланде
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Раскрыто число россиян-домоседов во время новогодних каникул
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Последствия столкновения самолета с облаком саранчи показали на фото
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
«Почта России» сделала миллионерами 170 россиян
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы Дианы
Все материалы
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
В России 20-летнюю «Волгу» без пробега продают по цене нового BMW X5
Nissan опроверг информацию о выходе из альянса с Renault
Все материалы
Дом
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
В России выставили на продажу поместье с прислугой
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Россиянин предложил скинуться ему на ипотеку
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы