«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.

Причиной такого результата названы падение на восемь процентов объема поставок, а также снижение средних цен на газ на пять процентов в рублевом выражении и на десять — в долларовом.

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

Потери на европейском рынке привели к снижению всей чистой выручки от продажи газа на восемь процентов. При этом на рынке стран постсоветского пространства и внутреннем выручка «Газпрома» выросла на шесть и пять процентов соответственно. По большей части это связано с увеличением средних цен как в рублях, так и в долларах.

Прибыль от продаж «Газпрома» сократилась на 29 процентов (973 миллиарда против 1,39 триллиона рублей), но за счет снижения финансовых расходов компании удалось увеличить чистую прибыль на четыре процента.

Ранее в компании признали, что не смогут поставить в Европу более 200 миллиардов кубометров газа по итогам года. Причиной такой ситуации названы теплая зима и запуск заводов сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру. Чтобы компенсировать убытки, «Газпром» увеличил цены для стран бывшего СССР.

По мнению аналитиков, стоимость газа на европейском рынке в ближайшее время продолжит падение. Также с 2022 года отказаться от контрактов с «Газпромом» намерена Польша.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!