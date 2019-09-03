Цене на газ в Европе предрекли сильнейшее падение

Цены на газ в Европе могут обвалиться ниже минимальных значений за десять лет из-за избытка предложения на рынке. Об этом пишет Bloomberg.

По его данным, европейские хранилища газа почти целиком заполнены на несколько недель раньше обычного срока. Так, в Северной Европе, Италии и Австрии по состоянию на 28 августа они были заполнены на 94 процента (62,3 миллиарда кубометров газа). Аналитики утверждают, что в сентябре хранилища заполнятся полностью, что повысит риск дальнейшего падения цен.

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Если цены на газ продолжат снижение, то производители вынуждены будут сократить добычу. Одновременно крупные поставщики, такие как Россия, пытаются нарастить долю рынка, отмечает агентство.

Сейчас базовая европейская цена на газ пытается восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. По состоянию на 13:43 по московскому времени стоимость газа за мегаватт-час на голландской торговой площадке TTF составляла 11,9 евро.

На падение цен на газ повлияла теплая зима 2018-2019 годов. Ранее стало известно, что «Газпром» ожидает падения поставок в Европу и цен на газ из-за конкуренции с поставщиками сжиженного природного газа.

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