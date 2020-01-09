Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает ТАСС.

Он пояснил, что теперь у «Нафтогаза» есть контракт с гарантиями прокачки определенного объема газа, и «Газпром» обязан платить независимо от того, поставляет он или нет. До этого российская компания могла остановить поставки и не понесла бы никакой ответственности.

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Витренко напомнил, что в начале года украинская газотранспортная система (ГТС) не была полностью загружена, но «Газпром» все равно заплатит.

Ранее в январе он объяснял, что если бы условия контракта на транзит были прежними, Россия прокачивала бы в два раза больше топлива, но гораздо дешевле. По словам представителя «Нафтогаза», гарантированные доходы Украины за пять лет действия контракта составят 7,2 миллиарда долларов, и это без учета платежей «Газпрома» «Нафтогазу», который выступит в качестве посредника между ним и оператором ГТС.

При этом Витренко признал, что Киеву пришлось пойти на некоторые уступки, чтобы не выглядеть неконструктивным переговорщиком для Евросоюза.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит газа 30 декабря. В 2020 году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров в год, а в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

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