«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

В 2019 году «Газпром» сократил долю поставок на рынке Евросоюза с 45 процентов до 42,5 процента. В ближайшие годы эта тенденция может продолжиться, так как аналитики предсказывают российскому монополисту прямое столкновение с проектами по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США, пишет «Коммерсантъ».

Европе понадобится порядка 80 миллиардов кубометров СПГ в год, а еще 40-50 миллиардов регион может закупить в зависимости от ситуации на рынке. Предоставить этот объем готовы США, где в 2020 году открывается сразу несколько проектов по производству СПГ. За них, скорее всего, и придется конкурировать российскому монополисту.

В целом российский газ смог закрепиться в Европе. В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.

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Так, поставки «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» выросли, по предварительным данным, в 3,3 раза, достигнув уровня 20,8 миллиардов кубометров после регазификации.

Российские конкуренты, Алжир и Норвегия, сократили экспорт на 6,3 процента и 25 процентов соответственно. При этом в обоих случаях сокращению поставок трубопроводного газа сопутствовал рост поставок СПГ. Лидером по экспорту сжиженного природного газа в Европу стал Катар — у него плюс 48 процентов и 29,5 миллиардов кубометров. А сильнее всего — более чем в пять раз — нарастили поставки компании из США (17,5 миллиардов кубометров).

Согласно прогнозам, поставленный Евросоюзом рекорд по импорту СПГ далеко не предел. В прошлом году мощности по регазификации в регионе были загружены всего на 48 процентов, поэтому в ЕС смогут без проблем принять в два раза больше жидкого газа. Россия увеличить свою долю не сможет, так как в 2020 году ввод новых мощностей не планируется.

Ранее стало известно, что поставки «Газпрома» в Европу в начале года серьезно упали. В первую неделю сокращение составило 20 процентов. По мнению экспертов, это связано с теплой погодой и стремлением «Газпрома» продать накопленные в подземных хранилищах в Европе рекордные запасы газа.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности. Вашингтону удалось остановить строительство «Северного потока-2» на неопределенный срок. Маршрут планировалось ввести до конца 2019 года, но сейчас, как отметил президент России Владимир Путин, сроки запуска перенесены на конец 2020 года или начало 2021-го.

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