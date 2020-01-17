«Северные потоки» попросили помощи у Германии

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» попросили помощи у Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) в вопросе выведения их из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Регулятор отводил на оформление таких заявок месяц начиная с 12 декабря. Оба оператора успели это сделать, Nord Stream AG передал бумаги 23 декабря, а Nord Stream AG 2 — 10 января.

Как следует из материалов BNetzA, заявление оператора «Северного потока» рассмотрят до 23 мая, но перед этим пройдут консультации со странами Евросоюза. Когда дадут ответ по заявке «Северного потока-2», не уточняется. Порядок его рассмотрения также не прописан.

Новая газовая директива ЕС формально не связана с российскими проектами, но европейские чиновники не скрывали, что направлена она именно на «Северный поток-2».

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Предыдущая версия документа подразумевала разделение поставщиков газа и операторов газопроводов, а также допуск к трубе третьих сторон, но только на сухопутных участках. Теперь это требование распространяется и на газопроводы, приходящие в ЕС по морю, что может ограничить транзитные мощности газопровода.

Nord Stream AG и Nord Stream AG 2 просят для себя исключений на основании закона ФРГ об энергетическом хозяйстве. Он дает такую возможность на срок до 20 лет, если операторы смогут выполнить одно из требований. Либо они докажут необходимость такого решения для защиты инвесторов и одновременно отсутствия влияния на газовую безопасность ЕС, либо что газопровод положительно влияет на энергетическую безопасность.

Проблемой может стать один из пунктов, который BNetzA упомянуло в комментарии к списку материалов. «Газпрому» надо будет доказать, что строительство «Северного потока-2» завершено до 23 мая 2019 года. Компания попытается сделать это, хотя фактически работы не закончены. Президент России Владимир Путин рассказал, что трубу построят в лучшем случае в конце 2020 года. Проблемы вызвала сначала слишком долгая выдача разрешения со стороны Дании, а затем санкции США, после которых швейцарский подрядчик остановил работы в море.

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