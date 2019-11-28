Германия встала на защиту «Северного потока» в суде

Решение Европейского суда об ограничении права «Газпрома» заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение «Северного потока», обжаловано. Германия успела подать апелляцию до требуемой даты — 20 ноября 2019 года. Об этом сообщает «Польское радио».

Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к OPAL в 2016 году. После этого российская компания смогла использовать до 90 процентов мощностей газопровода. Но в сентябре Польша добилась, чтобы ограничение было восстановлено. В Варшаве не скрывали, что главной целью иска было сохранение транзита через Украину.

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После этого «Газпрому» вынужденно пришлось снизить загрузку OPAL и, соответственно, «Северного потока», так как газ некуда отправлять дальше. Решение могли оспорить только заинтересованные стороны, то есть Еврокомиссия или Германия, а не представители России. Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен ранее сообщила, что орган не собирается возражать против вердикта.

Ранее Германия попыталась защитить газопровод «Северный поток-2» от ужесточения европейских норм. Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы, в котором допускается возможность считать газопровод уже построенным уже к весне 2019 года. В таком случае ему можно будет работать по старым правилам.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG пригрозила обратиться в суд, если Германия решит воспользоваться такой возможностью без учета интересов Варшавы.

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