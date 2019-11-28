Европа отказалась помогать «Северному потоку»

Еврокомиссия (ЕК) не собирается обжаловать решение Европейского суда, согласно которому «Газпром» может использовать мощности газопровода Opal — сухопутного продолжения «Северного потока» — только на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЕК Анна-Кайсу Итконен.

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Раньше «Газпром» мог использовать газопровод на полную мощность на основании постановления Еврокомиссии, выданного в 2016 году. Однако в сентябре 2019-го Польша оспорила решение в Европейском суде, заявив, что полный доступ российской компании к газопроводу нарушает принцип энергетической солидарности.

Суд встал на сторону Польши, несмотря на то, что «Газпром» является единственным поставщиком газа в «Северный поток». При этом польская сторона не скрывала, что реальной целью тяжбы было желание сохранить транзит газа через Украину. После вступления решения в силу российская компания действительно была вынуждена увеличить прокачку газа через украинскую газотранспортную систему.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение по Opal было политическим. По его мнению, доступные «Газпрому» мощности ограничили, чтобы надавить на Россию на консультациях с Украиной и ЕС по газу. Транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, и переговоры о его продлении пока не увенчались успехом. Россия настаивает на краткосрочном контракте на год в связи с тем, что в середине 2020-го планирует запустить «Северный поток-2» в обход Украины. Украина же хочет заключить новый долгосрочный контракт.

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