Строители «Северного потока-2» отказались работать

Строитель газопровода «Северный поток-2» швейцарская компания Allseas отказалась возобновлять работы по прокладке труб, сообщает РИА Новости.

Руководство компании объявило, что отправляет сотрудников работать на других объектах.

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В конце декабря США приняли оборонный бюджет на 2020 год, в котором прописаны санкции против компаний, участвующих в проекте по строительству «Северного потока-2». Работы по его прокладке должны были завершиться к концу 2019 года.

После этого Allseas остановила работы по прокладке труб. Позднее стало известно, что в распоряжении «Газпрома» нет судов, способных заменить оборудование Allseas.

Министр энергетики Александр Новак пообещал достроить газопровод при любых обстоятельствах. После этого окончание работ официально отложили на год — до конца 2020-го.

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