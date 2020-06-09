«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа самому себе

В понедельник, 8 июня, «Газпром» заключил крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России. Срок договора составляет 20 лет, а его объем — 900 миллиардов кубометров. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Соглашение подписано с ООО «РусХимАльянс», половина которого принадлежит самому «Газпрому», а другая — АО «Русгаздобыча». Компания является оператором строительства комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области.

Материалы по теме Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Как отмечается в пресс-релизе компании, договор гарантирует на длительную перспективу сырьевое обеспечение интегрированного комплекса, который станет крупнейшим в Северо-Западной Европе по производству сжиженного природного газа (СПГ) с мощностью более 13 миллионов тонн.

Проект в Усть-Луге состоит из двух связанных производств. Второе, газохимическое, «Русгаздобыча» планирует построить без участия «Газпрома», хотя технологически оба завода будут связаны.

Совокупная стоимость проекта, по предварительным оценкам, составляет 2,4 триллиона рублей. Однако в январе стало известно, что она может существенно возрасти. Дело в том, что в текущем проекте не предусмотрены траты на строительство инфраструктуры для отгрузки продукции, а также для организации хранилища резерва этана.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что ранее деньги на строительство газохимического комплекса предполагалось выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ), но в связи с экономическим кризисом источники финансирования придется пересмотреть. Одним из вариантов станет создание фондов коллективных инвестиций граждан.

Проект является важным для Газпрома, так как позволит выдержать конкуренцию на рынке СПГ в Европе в случае, если возникнут проблемы с трубопроводными поставками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!