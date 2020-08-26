Российский госдолг удалось продать

Министерство финансов России сообщило об успешном размещении облигаций федерального займа на сумму 84 миллиарда рублей с погашением 24 апреля 2024 года.

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Госдолг удалось продать после нескольких недель неудачных аукционов. Так, 29 июля выручить удалось только 38,8 миллиарда рублей, а 5 августа — 63,7 миллиарда. Затем, 12 августа, не было подано ни одной заявки, поэтому торги 19 августа отменили.

Минфину для покрытия дефицита бюджета нужно было набрать в третьем квартале триллион рублей, то есть каждую неделю продавать ОФЗ не менее чем на 100 миллиардов рублей.

В текущем аукционе гособлигации проданы с небольшим дисконтом — по цене 98,63 процента от номинала. В ведомстве указали, что спрос составил 297,392 миллиарда рублей. В целом, как следует из данных Центробанка, интерес иностранных инвесторов к российским гособлигациям ослабел со второй половины июля.