Россия снова попытается продать никому не нужный госдолг

В среду, 26 августа, Министерство финансов России возобновит аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инвесторам предложат госдолг с переменным купонным доходом с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

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Последний аукцион, состоявшийся две недели назад, закончился провалом. Бумаги оказались никому не нужны, и продать ничего не удалось. На прошлой неделе Минфин решил не пытаться возобновить торги в связи, как отметили в пресс-службе, с волатильностью на рынке.

Для покрытия дефицита бюджета в третьем квартале ведомство собиралось привлечь триллион рублей, однако исполнить эту задачу, когда прошло уже почти две трети квартала, гораздо сложнее. Исходя из утвержденного плана, продавать надо было облигаций на 100 миллиардов рублей каждую неделю, но 5 августа за них удалось выручить только 63,7 миллиарда, а за неделю до этого и вовсе 38,8 миллиарда рублей.

На прошлой неделе одним из главных поводов для беспокойства инвесторов стали геополитические риски в связи с ситуацией в Белоруссии. Обещание президента России Владимира Путина помочь действующей власти нормализовать обстановку в стране привело к тому, что цены на ОФЗ упали рекордно с апреля. На этот раз проблемой может стать госпитализация оппозиционера Алексея Навального, которого, как считают немецкие врачи, отравили.