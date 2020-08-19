Российские нефтяники пожаловались Путину на высокие налоги

Российские нефтяники пожаловались президенту Владимиру Путину на инициативу Минфина по изменению параметров налога на дополнительный доход (НДД), пишет «Коммерсантъ». Авторы полагают, что в случае реализации инициативы налоговые платежи в бюджет окажутся слишком высокими.

Авторы обращения — главы крупнейших отечественных нефтяных компаний — обращают внимание президента на то, что реформа НДД, внедренного лишь в 2019 году, лишит отрасль необходимой стабильности. Ее участники ожидали существенных изменений не раньше 2024 года.

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Также они указывают, что изменение НДД приведет к уменьшению инвестиций в развитие нефтяной отрасли. Их размер они оценивают в 110 миллиардов рублей. Бюджет, по их расчетам, за пять лет действия нового налогового режима может получить 180 миллиардов рублей дополнительных доходов.

Позиция Минфина кардинально различается: ведомство считает, что НДД лишает компании мотивации к инвестированию в основной капитал, а бюджет — доходов. В рамках предложенной реформы нового налога министерство предлагает запретить переносить убытки прежних лет больше, чем наполовину (при учете в налогооблагаемой базе текущего периода), снизить регулярную индексацию исторических убытков. Также планируется лишить месторождения второй группы (объем добычи на уровне 26 миллионов тонн в год) понижающего коэффициента и заменить их повышающим коэффициентом со ставкой 1,5.

НДД был внедрен в начале 2019 года для отдельных групп месторождений. База по налогу рассчитывается как доход от реализации добытой нефти за вычетом производственных расходов (в отличие от налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ, который высчитывается по фиксированной ставке для добытого сырья). При этом НДПИ не отменяется полностью — уменьшенные платежи по нему вычитаются из базы по НДД.

По данным издания, Путин принял письмо нефтяников к сведению и поручил разобраться с вопросом вице-премьеру Юрию Борисову, курирующему в правительстве в том числе топливно-энергетический комплекс.