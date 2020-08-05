Эксперты ожидают негативного влияния изменения НДД на российских нефтяников

Потенциальные изменения налогового режима могут отрицательно сказаться на инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний. К такому выводу пришли аналитики ВТБ Капитал в своем обзоре Russian Oils — New patches on shabby clothes, посвященном представленному Минфином законопроекту об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД). Основные тезисы материала представило агентство «Прайм».

Эксперты напоминают, что еще в 2016 году, до того, как этот режим был введен, они отмечали риск потенциального изменения регулирования в области НДД. По их словам, для «Газпром нефти» и «Роснефти», которые в большей степени используют НДД для второй группы месторождений, негативный эффект от потенциальных изменений в налоговом режиме будет более ощутимым, чем для остальных компаний.

«За период с 2012 года режим регулирования российской нефтяной отрасли сильно усложнился (даже без учета НДД), было введено большое количество формул и коэффициентов, а налоговый кодекс для отрасли из двухстраничного превратился в 200-страничный документ, который сложно читать как с технической, так и с лингвистической точки зрения, — отмечают аналитики. Таким образом, одним из наших аргументов против введения НДД были опасения относительно того, что как только правительство осознает неэффективность — и даже невозможность — администрирования этого налога, оно найдет способы компенсировать недополученные доходы».

Именно это, по словам экспертов, можно наблюдать сейчас, когда нефтяная отрасль оказалась под давлением со стороны резко ухудшившейся макроэкономической ситуации, налогового режима и ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Налоговые льготы являются главным фактором прибыльности сектора, позволяющим генерировать свободный денежный поток. Налоговые льготы являются крупнейшим (а иногда и единственным) источником прибыли российских нефтяных компаний, продолжают аналитики. По оценкам экспертов, в 2019 году, они сформировали 91 процент чистой прибыли и 97 процентов свободного денежного потока отрасли, которые (вместе или по-отдельности) используются в качестве базы расчета дивидендов, чей размер имеет большое значение для инвесторов.

От изменения параметров НДД больше других пострадает «Газпром нефть», считают эксперты. «Газпром нефть» и «Роснефть», по их словам, в большей степени используют НДД для второй группы месторождений, и поэтому, в случае если предложенные изменения будут приняты, на них это отразится больше, чем на других компаниях.

«По нашим оценкам, при цене нефти в 45–47 долларов за баррель EBITDA "Газпром нефти" в 2021 и 2022 годах может снизиться соответственно на 1,0 миллиарда долларов (18 процентов) и 0,9 миллиарда долларов (16 процентов). В случае "Роснефти" снижение может составить 1,1 миллиарда долларов (6 процентов) и 1,3 миллиарда долларов (6 процентов) соответственно. Потенциальные потери "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" в 2021–2022 годах находятся в пределах 0,8–3,0 процента EBITDA. "Татнефть" в данный момент не платит НДД, и, следовательно, на ее финансовые показатели эти изменения повлиять не должны», — считают эксперты.

Ранее Минфин внес в правительство законопроект об изменении параметров НДД. В ведомстве считают, что при нынешней версии закона бюджет недополучил более 200 миллиардов рублей в 2019 году.

