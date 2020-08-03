В России захотели изменить налог для нефтяников

Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД). Предложение внес в правительство Минфин, который считает, что при нынешней версии закона бюджет недополучил 200 миллиардов рублей в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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В рамках НДД в качестве налогооблагаемой базы выступает не количество добытой нефти, а доход от ее продажи за вычетом некоторых расходов (в основном на добычу и транспортировку). Плательщики НДД по-прежнему обязаны уплачивать еще и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако в уменьшенном размере, который определяется на основании базовой ставки, устанавливаемой правительством ежемесячно в зависимости от мировых цен на нефть. Платить только НДД могут компании, разрабатывающие отдельные месторождения в определенных регионах — близкие к исчерпанию или новые.

Согласно изменениям, предложенным Минфином, нефтяники теперь не смогут уменьшать налогооблагаемую базу на 100 процентов за счет переноса исторических убытков. Показатель хотят снизить до 50 процентов. Кроме того, ведомство предлагает снизить индексацию убытков с 16,3 процента до 7 процентов, а также сократить размер вычитаемых расходов. Кроме того, ведомство предложило изменить условия налогообложения для месторождений, имевших льготы по экспортной пошлине на нефть и возможность переходить на НДД добровольно. Вместо использования понижающих коэффициентов к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2021-2023 годах хотят использовать повышающий коэффициент 1,5. В результате на таких месторождениях вырастет налоговая нагрузка.

В Минфине ожидают, что благодаря изменениям в российский бюджет получится дополнительно собрать в 2021-2023 годах около 200 миллиардов рублей. В некоторых нефтяных компания признались, что НДД действительно помог им получить «непредвиденную доходность», однако в целом идею Минфина о пересмотре закона не поддержали.