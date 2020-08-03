Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Польша оштрафовала Россию за «Северный поток-2»
Эсминец США покинул Черное море после учений с Украиной
СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области
Бывшую самую молодую миллиардершу осудили за фото дочери в копии Lamborghini
60-летний мужчина отбился от крокодила мачете
Казахстан заявил о пройденном пике коронавируса
Опровергнуто существование «эффекта бабочки»
Базу данных миллиона автомобилистов Москвы выставили на продажу
Таксист полгода платил российскому школьнику за интимный массаж
Новости партнеров

В России захотели изменить налог для нефтяников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД). Предложение внес в правительство Минфин, который считает, что при нынешней версии закона бюджет недополучил 200 миллиардов рублей в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В рамках НДД в качестве налогооблагаемой базы выступает не количество добытой нефти, а доход от ее продажи за вычетом некоторых расходов (в основном на добычу и транспортировку). Плательщики НДД по-прежнему обязаны уплачивать еще и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако в уменьшенном размере, который определяется на основании базовой ставки, устанавливаемой правительством ежемесячно в зависимости от мировых цен на нефть. Платить только НДД могут компании, разрабатывающие отдельные месторождения в определенных регионах — близкие к исчерпанию или новые.

Согласно изменениям, предложенным Минфином, нефтяники теперь не смогут уменьшать налогооблагаемую базу на 100 процентов за счет переноса исторических убытков. Показатель хотят снизить до 50 процентов. Кроме того, ведомство предлагает снизить индексацию убытков с 16,3 процента до 7 процентов, а также сократить размер вычитаемых расходов. Кроме того, ведомство предложило изменить условия налогообложения для месторождений, имевших льготы по экспортной пошлине на нефть и возможность переходить на НДД добровольно. Вместо использования понижающих коэффициентов к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2021-2023 годах хотят использовать повышающий коэффициент 1,5. В результате на таких месторождениях вырастет налоговая нагрузка.

В Минфине ожидают, что благодаря изменениям в российский бюджет получится дополнительно собрать в 2021-2023 годах около 200 миллиардов рублей. В некоторых нефтяных компания признались, что НДД действительно помог им получить «непредвиденную доходность», однако в целом идею Минфина о пересмотре закона не поддержали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Добыча полезных облагаемых
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
Российских нефтяников заставят платить больше
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 2 августа

Затянуть пояса

Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?
10:19Сегодня

Польша оштрафовала Россию за «Северный поток-2»

09:09Сегодня

Microsoft окончательно решила купить TikTok

08:00Сегодня

Россиян научили выбирать арбузы

Экономика00:0330 июля

Двойной навар

Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
09:52Сегодня

Сотрудники Эльгинского угольного проекта получат расширенные льготы

07:36Сегодня

Названа зарплата среднестатистического работника в России

04:26Сегодня

Объявлен срок появления первого серийного российского электромобиля

Экономика09:06Сегодня

Философия самозанятости

Как облегчить жизнь самозанятых россиян
03:50Сегодня

Раскрыто отношение россиян к работе на удаленке

01:48Сегодня

Россиянам запретили анонимно пополнять проездные и электронные кошельки

00:46Сегодня

Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России

Россия
«Из него не хотят делать мученика»
Как в России уживаются политика с религией и почему игумен Сергий до сих пор на свободе
Все материалы
Мир
В США назвали условие для снятия санкций с России
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Трамп понадеялся на казнь Царнаева
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Все материалы
Бывший СССР
Украина объяснила нарушения перемирия в Донбассе неконтролируемыми эмоциями
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Мать политтехнолога Собчак раскрыла подробности его задержания в Белоруссии
Все материалы
Экономика
Microsoft окончательно решила купить TikTok
Россиян научили выбирать арбузы
Затянуть пояса
Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?
Сотрудники Эльгинского угольного проекта получат расширенные льготы
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Названа зарплата среднестатистического работника в России
Философия самозанятости
Как облегчить жизнь самозанятых россиян
Все материалы
Силовые структуры
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Все материалы
Наука и техника
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Все материалы
Спорт
Емельяненко обвинили в применении допинга
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Плющенко анонсировал новые сенсации после прихода Косторной
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной
Все материалы
Культура
Названы условия для оправдания Ефремова
Ох уж эти белые!
Расизм Лавкрафта, БДСМ прошлого века и женщины-киллеры: лучшие сериалы августа
Экс-солист «Ласкового мая» попал в больницу в тяжелом состоянии
Умер сыгравший в фильме «Нечто» актер Уилфорд Бримли
Любитель музыки
Он снял «Стену», «Птаху» и «Полуночный экспресс»: умер классик британского кино Алан Паркер
Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
«Риски слишком высоки»
Как Россия помогает миру сделать искусственный интеллект безопасным
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Девушка предложила матери денег на аборт и нашла поддержку в сети
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Все материалы
Ценности
Утягивающее нижнее белье стало новым трендом у знаменитостей
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Бикини в тон джинсов стало трендом у моделей
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Девушка перестала ретушировать прыщи на селфи и снискала одобрение в сети
Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей сети
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Ателье Zagato выпустит карбоновый суперкар с 6,8-литровым мотором
Горячие хэтчбеки, о которых незаслуженно забыли
Восстанавливаем историческую справедливость и отдаем дань уважения малоизвестным «карманным ракетам»
Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей
Турбонаддув для мотоциклов: рассвет и закат
Короткая и яркая эпоха турбомотоциклов началась в Японии в конце семидесятых
Porsche неожиданным образом поддержала гей-прайд в Германии
30 лет без мойки: сокровища секретного гаража
Загадочная судьба 150 машин — кто бросил миллион долларов под пылью?
Bentley впервые оснастила Bentayga спортивным выхлопом
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы