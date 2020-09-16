Планы по повышению акциза на сигареты подтвердили

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил планы ведомства с 2021 года повысить акциз на табачные изделия на 20 процентов. Чиновника цитирует ТАСС.

«Мы увеличиваем акцизы на табак на 20 процентов с одновременным улучшением администрирования», — отметил Силуанов.

Также, по его словам, правительство планирует разработать меры ответственности за неуплату акцизов по аналогии с теми, что действуют на табачном рынке.

О планах Минфина повысить акциз на сигареты стало известно ранее 16 сентября. В качестве причины называлась необходимость компенсировать повышенные из-за пандемии коронавируса расходы бюджета. В нынешней версии Налогового кодекса предусмотрено повышение акциза на четыре процента.