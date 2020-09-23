Путин раскрыл свое мнение о повышении налогов для богатых

Президент России Владимир Путин считает, что решение о повышении налога на доходы физических лиц для богатых граждан имеет под собой нравственное обоснование. Мнение главы государства о фискальной реформе приводит ТАСС.

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«Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», — раскрыл свою позицию Путин на встрече с членами Совета Федерации.

С 2021 года ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с уровнем дохода свыше 5 миллионов рублей в год вырастет с 13 до 15 процентов. Президент ранее потребовал от правительства уточнить виды доходов, которые будут облагаться повышенным НДФЛ. Комментируя требование главы государства, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что «нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу, важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие — исключить», однако решений по этому вопросу власти пока так и не приняли.

Власти долгое время отказывались ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения, согласно которой объем налоговых отчислений зависит от уровня доходов конкретного лица. Долгое время в Кремле считали, что подобное решение неприемлемо для России, а шкалу в 13 процентов называли гордостью российской экономики. Однако в 2020 году власти изменили свое отношение и создали подобие прогрессивной шкалы налогообложения — с 2021 года в России будет две шкалы НДФЛ. Рост налогов недавно критиковали глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Сбербанка Герман Греф, однако к их мнению не прислушались.