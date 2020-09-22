Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Кремль ответил на призыв главы Сбербанка Германа Грефа отказаться от повышения налогов в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экспертное мнение руководителя крупнейшего кредитного учреждения страны принимается профильными ведомствами во внимание, однако не является определяющим. Об этом он заявил «Подъему».

Греф во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налогов — последняя мера, на которую нужно идти государству, поскольку такой шаг снижает конкурентные преимущества России. Так он прокомментировал решение властей с 2021 года обложить налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) проценты по депозитам свыше 1 миллиона рублей.

Глава Сбербанка призвал руководство страны снизить ставки по некоторым сборам, другие налоги отменить, а в дополнение ко всему упростить их администрирование. Альтернативой идее повышения налогов он считает сокращение расходов бюджета и наращивание заимствований.