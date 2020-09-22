Греф призвал отменить или снизить налоги

Повышение налогов в России снижает те конкурентные преимущества, которые есть у страны, а значит, не приносит пользы и не способствует экономическому росту. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги», — ответил он на вопрос о введении налога на проценты по депозитам. Вместо этого Греф призвал снизить ставки по некоторым налогам, другие отменить, а в дополнение ко всему упростить их администрирование.

Глава Сбербанка отметил, что не считает идею, предложенную в марте президентом страны Владимиром Путиным, удачной. Альтернативой росту налогообложения он видит сокращение расходов бюджета или увеличение заимствований.

По предварительным оценкам, налог на депозиты коснется 1-2 процентов вкладчиков Сбербанка. Однако точно оценить долю с позиций одного банка не получится, ведь вклады будут суммироваться. Если их совокупный объем превысит миллион рублей, то доход свыше того, что получился бы при вложении миллиона рублей под процент ключевой ставки, будет облагаться по ставке 13 процентов.

На примере это означает, что если два миллиона рублей находятся на вкладе под шесть процентов, то доход за год составит 120 тысяч рублей. При сохранении ключевой ставки на уровне 4,25 процента миллионный вклад даст доход 42,5 тысячи рублей. Таким образом, 13 процентов возьмут с 77,5 тысячи рублей (120 минус 42,5).

Герман Греф уже высказывался по отношению к новым налогам. В интервью для «Ленты.ру» в апреле он замечал, что потенциальные минусы в этом случае перевешивают плюсы.