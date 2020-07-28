Россиянам разрешили снимать деньги новым способом: в стране впервые проведена банковская операция на основе электронной доверенности, удостоверенной нотариусом. Ее провел Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой и Минкомсвязи. Об этом сообщили в эфире Сбербанк TV.

Сервис позволит нотариусам не только удостоверять цифровые доверенности, но и сразу направлять их в банк по защищенному каналу связи. Иными словами, отпадет необходимость в передаче бумажных документов. «Сервис электронных доверенностей как раз и является примером элемента новой цифровой архитектуры, который позволит обеспечить гражданам и организациям новую степень удобства и безопасности», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

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Как подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, в стране сейчас есть фундаментальный тренд на цифровизацию рутинных процессов, что позволит освободить людям время. «Предоставление нотариальных сервисов в электронном виде — как раз один из таких процессов, и ситуация с пандемией доказала правильность развития в этом направлении. Мы рады, что совместно с Федеральной Нотариальной палатой сделали сегодня большой шаг в этом правильном направлении и создали первую в России Электронную нотариальную доверенность», — указал он.

В первую очередь с помощью нового сервиса можно будет проводить простые операции, например, снимать деньги, получать выписку со счета или пополнять счет. Это уже можно сделать в нескольких московских отделениях банка. И для юридических лиц, и для граждан схема будет одинаковая: оформить доверенность у нотариуса, после чего он отправляет ее в банк, а доверителю остается только позвонить доверенному лицу и сказать, что документ отправлен. Как только банк получает доверенность, доверенное лицо может выполнять предусмотренные в ней операции.

Сбербанк – первый банк, который создал инфраструктуру для приема таких доверенностей. В будущем подобную инфраструктуру могут создать и другие крупные кредитные организации.