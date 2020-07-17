Газпромбанк отчитался о росте потребкредитования на 70 процентов

Газпромбанк в первом полугодии 2020 года увеличил объем выдачи потребительских кредитов на 70 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в целом розничный портфель банка с начала года вырос на 9 процентов и составил 615 миллиардов рублей, несмотря на пандемию. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Портфель потребительских кредитов банка вырос почти на четверть — до 217 миллиардов рублей, ипотечный портфель увеличился на 3 процента, превысив 391 миллиард рублей. Средний объем выдач потребительских кредитов увеличился с 9 миллиардов рублей в месяц по итогам первых шести месяцев 2019-го до 15 миллиардов рублей в месяц за аналогичный период в этом году.

Объем привлеченных средств клиентов также показал рост — розничные пассивы с января текущего года увеличились на 13 процентов, до 748 миллиардов рублей. Объем привлечения розничных вкладов составил 89 миллиардов рублей, из которых 40 миллиардов рублей пришлись на накопительные счета.

«Розничный бизнес Газпромбанка по итогам первых шести месяцев этого года показал поступательный рост по всем основным показателям. Несмотря на пандемию COVID-19, связанные с ней макроэкономические вызовы и длительный период карантина, нам удалось своевременно адаптироваться и обеспечить реализацию большинства намеченных планов по развитию розничного направления, в том числе обеспечить внедрение целого ряда инновационных продуктов и услуг, решая важнейшую задачу по максимальной цифровизации и развитию дистанционных каналов обслуживания», — отметил член правления Газпромбанка Алексей Попович.

В частности, в связи с общей тенденцией в период карантинных мер не пользоваться наличными деньгами, спрос на карты Газпромбанка вырос на 45 процентов. Расходы клиентов банка по картам с января по июнь 2020 года составили на 18 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В сообщении также подчеркивается, что за отчетный период Газпромбанк запустил ряд новых продуктов и услуг, в том числе автокредитование онлайн, совместный проект с ЦИАН по подбору недвижимости, программу льготной ипотеки с господдержкой под 6,5 процента годовых, возможность дистанционно открыть вклад «Успех», дебетовую карту для геймеров. Росту показателей также поспособствовал запуск накопительного счета «Управляй процентом», так как в целом отмечался повышенный спрос клиентов на накопительные счета.

«Мы с уверенностью смотрим на вторую половину года, поскольку динамика ключевых показателей розничного бизнеса несомненно указывает на то, что выбранная нами стратегия была верной и мы движемся в правильном направлении», — подытожил Попович.