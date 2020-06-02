Газпромбанк запустил дебетовую карту для геймеров

Газпромбанк (ГПБ) в партнерстве с VISA и FACEIT запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

В сообщении отмечается, что пользователи, совершающие покупки по карте для геймеров на сумму от 3 тысяч рублей в неделю, получат эксклюзивный доступ к турнирам на платформе FACEIT и смогут принять участие в борьбе за призовой фонд в 450 тысяч долларов в обеих дисциплинах командных игровых турниров, которые начнутся в июне 2020 года. Эта сумма будет распределена среди участников в первые три месяца соревнования как в игровых поинтах FACEIT, так и в рублевых денежных средствах. Помимо стартовых призовых, игроки могут ежемесячно рассчитывать на новый призовой фонд. Поинты FACEIT можно будет обменивать на призы: виртуальные товары для игр, оформление персонажа, официальную продукцию с символикой профессиональных команд.

ГПБ снова делает ставку на персонализацию — в этот раз в стремительно развивающемся сегменте, отмечает первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович. «Уверен, что новая карта будет пользоваться спросом, ведь сейчас аудитория киберспорта в России насчитывает около 10-12 миллионов человек и, по прогнозам, будет ежегодно расти на 20 процентов», — прокомментировал Алексей Попович новое партнерство Газпромбанка.

Как отметил директор по стратегическим партнерствам и работе с финтехом Visa в России Евгений Зеленый, новый продукт ориентирован на то, что в первую очередь нужно пользователю, а именно вознаграждение за успех реальными материальными призами. По его словам, количество одновременных игроков в CS: GO и Dota, достигло рекордных 1,3 миллиона и 800 тысяч соответственно.

«Эта программа является отличным примером того, как бренды могут объединяться и вносить существенный вклад в развитие конкурентоспособных экосистем, что является чрезвычайно важным для FACEIT», — считает соучредитель и генеральный директор FACEIT Никколо Майсто.

Газпромбанк стал первым в мире банком, который присоединился к глобальному партнерству Visa и FACEIT по запуску программы, ориентированной на массовый киберспорт в России, подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.

Осенью 2019 года компании Visa и FACEIT, крупнейшая в мире независимая платформа для проведения игровых соревнований, заключили соглашение о создании новой игровой среды для любителей киберспорта. В качестве первого рынка для запуска проекта, посвященного нескольким киберспортивным дисциплинам, была выбрана Россия. Тогда же партнеры заявили, что в проекте участвует один из ведущих российских банков.