Газпромбанк начал кредитовать системообразующие предприятия по госпрограмме

Газпромбанк стал одной из первых кредитных организаций, которая подписала трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и Министерством экономического развития России о реализации программы поддержки системообразующих предприятий в соответствии с комплексом мер, разработанным правительством по поручению президента Владимира Путина. Обеспечение системообразующих организаций страны доступным оборотным финансированием по ставке не более 5 процентов годовых стало одним из ключевых пунктов соглашения. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившей в редакцию «Ленты.ру».

Льготные кредиты будут в приоритетном порядке предоставлены наиболее пострадавшим отраслям, таким как транспортная отрасль, тяжелое машиностроение, металлургическая промышленность, розничная торговля непродовольственными товарами.

Полученные в рамках программы кредитования средства предприятия смогут направить на оплату труда сотрудников, страховых взносов, аренды помещений и оборудования и другие меры в соответствии со списком целей в правилах госпрограммы.

«Являясь системно значимой кредитной организацией, Газпромбанк незамедлительно начал подготовительные работы, понимая приоритетность задачи по поддержке компаний, которые влияют на экономическую стабильность всей страны и жизнь каждого человека в отдельности», — прокомментировал новость первый вице-президент Газпромбанка Денис Камышев.

В целях осуществления государственной программы кредитные организации страны должны предоставить системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 миллиардов рублей по льготной ставке. Государство в 2020 году направит 24 миллиарда рублей субсидий банковской отрасли на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам.

