Газпромбанк продлит обслуживание карт с истекшим сроком действия

Газпромбанк до 30 июня 2020 года продлил обслуживание банковских карт, срок действия которых истек в марте или истекает в апреле и мае этого года. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Восстановить или продлить обслуживание по дебетовым, кредитным и корпоративным картам платежных систем VISA, Mastercard, «Мир», Union Pay и JCB планируют с 30 апреля.

При этом Газпромбанк не исключает продления обслуживания таких карт на более длительный период и разработает дополнительный комплекс мер, если режим самоизоляции продолжится. Перевыпущенные карты клиенты смогут забрать в отделениях, когда домашний режим закончится.

Условия и тарифы по обслуживанию банковских карт с истекшим сроком действия останутся без изменений, за одним исключением: для безопасного использования пластика Газпромбанк ввел лимит на операции по каждой карте — 30 тысяч рублей в сутки или эквивалент в иностранной валюте.

В банке предупредили, что карты будут обязательно принимать в банкоматах Газпромбанка. Однако при совершении покупок могут возникать трудности — дело в том, что терминалы других банков не всегда поддерживают опцию продления обслуживания просроченных карт.

Оповещать клиентов об акции банк будет с помощью push-уведомлений и электронных писем. Если держатели карт с истекшим сроком действия не захотят, чтобы им продлевали обслуживание, можно будет позвонить в контактный центр и отказаться.

Это не первая инициатива банка, нацеленная на снижение потока клиентов в отделениях в период самоизоляции. Неделю назад Газпромбанк сообщал, что запустил бесплатную доставку на дом «Умной карты» и вклада «Успех» в 31 городе России, а также намерен расширять географию доставки.