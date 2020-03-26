Газпромбанк пообещал своим клиентам поддержку в период кризиса

Газпромбанк объявил о предоставлении кредитных каникул для розничных клиентов, чьи доходы упали более чем на 30 процентов. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в обращении банка к своим клиентам.

В банке подчеркивают, что отсрочить платежи смогут должники, пострадавшие от коронавирусной инфекции, находящиеся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске. Каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

Также, согласно сообщению, банк готов оказывать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов. Работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.

В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме. Корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте, включая осуществление платежей, внесение и выдачу средств, переводы и другие.

Ранее Газпромбанк сообщил об усилении мер безопасности в связи с распространением коронавируса. Для этого банк обеспечил всех сотрудников средствами дезинфекции, защитными масками и перчатками, а также начал регулярно дезинфицировать отделения и измерять температуру тела работников и клиентов.