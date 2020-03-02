Федор Бондарчук стал лицом бренда Газпромбанка

Режиссер Федор Бондарчук стал официальным лицом бренда Газпромбанка. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Как сообщает кредитная организация, амбассадор у Газпромбанка появляется впервые за его тридцатилетнюю историю. Контракт с Федором Бондарчуком заключен до конца 2020 года. В рамках договора он станет героем различных рекламных материалов банка, направленных на продвижение розничных продуктов.

В релизе приводятся слова вице-президента - начальника департамента коммуникаций и маркетинга банка Анастасии Смирновой. Она отмечает, что «объединяя новаторство, верность традициям и способность успешно реализовывать амбициозные проекты», Федор Бондарчук «идеально выражает ментальный и деловой код Газпромбанка».

«Уверены, что его участие в качестве амбассадора сделает бренд банка еще сильнее, ярче, интереснее», — прокомментировала Смирнова.

Новая рекламная кампания будет проводиться по всей стране и охватит 16 каналов телевидения, наружную рекламу в 55 городах и активное продвижение розничных продуктов банка в интернете. Использование наружной рекламы на улицах российских городов и интернет-активности начались сегодня. На телевидении старт показа рекламных роликов планируется на 9 марта.

«Для меня большая честь стать лицом бренда Газпромбанка, который несомненно является одним из самых известных и надежных банков России. Сегодня Газпромбанк активно меняется, интенсивно развивает технологии, выводит на рынок уникальные продукты, показывая превосходные результаты как в рознице, так и в корпоративном бизнесе. Я рад стать частью этой истории и уверен, что наше сотрудничество будет позитивно воспринято многочисленными клиентами Газпромбанка», — сообщил Федор Бондарчук.

В прошлом году Газпромбанк пригласил рекламировать его продукты известного стендап-комика Павла Волю. С его участием были сняты рекламные ролики для ТВ, а также фото для наружной рекламы банка.

С 2018 года Газпромбанк, третий по размерам активов банк в стране, реализует стратегию развития, в которую заложил трансформацию своего бизнеса в нескольких направлениях, прежде всего — интенсивное развитие розничного направления. По планам банка, доля розничного бизнеса в активах должна вырасти до 14 процентов до 2022 года.

