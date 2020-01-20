Газпромбанк сообщил о быстром росте розницы в 2019 году

Розничный кредитный портфель Газпромбанка вырос на 23 процента по итогам 2019 года, составив 566 миллиардов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. При этом портфель потребительских кредитов вырос на 63 процента до 183 миллиардов рублей, а ипотечный портфель увеличился на 10 процентов, превысив 380 миллиардов рублей.

Всего за год банк выдал на 76 процентов больше потребительских кредитов, чем в 2018 году, их объем выдачи составил 150 миллиардов рублей. Кроме того, среднедневные объемы выдач потребкредитов выросли в четыре раза — до 770 миллионов рублей в день, следует из сообщения ГПБ. Портфель розничных вкладов по итогам года составил 486 миллиардов рублей, объем их привлечения вырос на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Развитие современного и технологичного розничного бизнеса является одним из стратегических приоритетов для Газпромбанка, и его результаты за 2019 год говорят о том, что мы находимся на правильном пути, обеспечивая превосходные показатели, несмотря на тенденцию к охлаждению рынка розничных банковских услуг и высокую конкуренцию», — прокомментировал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Он добавил, что банк «с уверенностью смотрит в будущее и намерен в 2020 году динамично наращивать объемы розничного бизнеса, продолжая его технологическую трансформацию».

Динамика прироста связана с запуском ряда новаторских розничных продуктов, таких как «Умная карта», отмечает банк. Ее главное преимущество — персонализация предложения под каждого клиента с начислением до 15 процентов кэшбэка в одной из девяти категорий, в которой у клиента были самые большие траты за месяц. Банк также приводит в пример другой продукт — вклад «Чемпионский», проценты по которому выплачиваются на следующий день после оформления.

Для улучшения клиентского сервиса в 2019 году запущена курьерская доставка дебетовых и кредитных карт в 14 городах России, сообщает банк. Также для удобства клиентов стали доступны выдача потребительских кредитов без посещения отделения и погашение кредитов через мобильное приложение. Кроме того, было объявлено об открытии более 100 новых отделений банка по всей стране.

«Последние два года Газпромбанк делал особый акцент на активном развитии современной розницы и уже добился в этом направлении отличных результатов как за счет реализации целого ряда важных технологических проектов, так и благодаря запуску уникальных продуктов и услуг. Мы уверены в своей способности занимать лидирующие позиции на этом рынке, предлагая клиентам высочайшее качество обслуживания и выгодные инновационные решения», — прокомментировал результаты первый вице-президент, член правления кредитной организации Алексей Попович.

С 2018 года Газпромбанк, третий по размерам активов банк в стране, реализует стратегию развития, в которую заложил трансформацию своего бизнеса в нескольких направлениях, прежде всего в розничном. По планам банка, доля розничного бизнеса в активах должна вырасти до 14 процентов до 2022 года. Объем активов ГПБ, по данным на 1 декабря 2019 года, составляет более 6,6 триллиона рублей.