Газпромбанк выпустил новую карту с «умным» кэшбэком

Газпромбанк с 3 июля 2019 года начал предлагать клиентам «Умную карту», сообщает пресс-служба ГПБ.

В сообщении отмечается, что клиентам, оформившим карту Газпромбанка с опцией «Умный кэшбэк», теперь не нужно заранее выбирать категорию начисления кэшбэк «рискуя ошибиться и не получить максимум возможного». «Умная карта от Газпромбанка самостоятельно подстроится под клиента для обеспечения максимальной выгоды, а начисление кэшбэка всегда будет производиться в той категории, в которой у клиента были самые большие траты в течение месяца», — говорится в сообщении ГПБ.

В пресс-службе кредитной организации также отмечают, что размер вознаграждения, получаемый клиентом за транзакции, зависит от категории и суммы покупок, но при определенных условиях может доходить до 15 процентов. Всего Газпромбанк разработал 9 категорий покупок, по которым происходит начисление «Умного кэшбэка»: АЗС/Парковки; кафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд; детские товары и развитие; одежда и обувь; кино и развлечения; фитнес и спортивные товары; СПА, салоны красоты и косметика; медицинские услуги и аптеки; дом, дача и бытовая техника.

«Мы стремимся не только создавать современные карточные продукты, но и задавать новые тренды. Уникальная в своем сегменте “Умная карта” будет нашим флагманским карточным продуктом, и мы ожидаем большой спрос на нее со стороны существующих и будущих клиентов банка», — прокомментировал новость первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович.

В сообщении также сообщается, что сейчас «Умная карта» является дебетовой, но уже в ближайшее время появится и кредитная. Как пояснили в банке, начисления кэшбэка производятся в рублях и происходит в течение 10 дней следующего месяца.

Газпромбанк является одним из крупнейших розничных банков России и обслуживает более 5 миллионов клиентов физических лиц, а также входит в тройку лидеров национального банковского сектора.

