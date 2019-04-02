Газпромбанк запустит курьерскую службу по доставке пластиковых карт

Газпромбанк (ГПБ) планирует в ближайшее время запустить собственную курьерскую службу для доставки дебетовых и кредитных карт. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник на банковском рынке.

По сведениям агентства, ГПБ намерен запустить сервис уже в апреле, в ряде крупных городов России. На первом этапе он будет ориентирован, прежде всего, на бесплатную доставку карт клиентам по заявкам, поступающим через собственные каналы продаж Газпромбанка — сайт и колл-центр. Кроме того банк планирует сформировать под этот проект отдельную команду и разработать для сервиса собственное программное обеспечение, которое будет отвечать реальным требованиям рынка и потребностям клиентов.

По сведениям источников агентства, на данном этапе Газпромбанк ставит перед собой цель по итогам 2019 года выдавать с помощью нового сервиса около 10 процентов банковских карт в розничном портфеле и довести этот показатель до 25 процентов в 2020 году.

В самом ГПБ подтвердили планы организовать внутреннюю курьерскую службу, но раскрывать подробности проекта не стали, предложив дождаться официального анонса.

«Могу подтвердить, что в рамках реализации планов по трансформации и интенсивному развитию розничного направления в Газпромбанке мы планируем уже скоро предложить нашим клиентам сервис по дистанционной доставке банковских карт», — ответил на запрос «Ленты.ру» первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович. По его словам, современные тенденции по максимизации удобства банковской розницы для конечного клиента делают внедрение подобных сервисов необходимым условием для сохранения конкурентоспособности на этот рынке.

По итогам 2018 года у Газпромбанка было в обслуживание 4,8 миллиона действующих пластиковых карт и более 5 миллионов розничных клиентов. В настоящий момент банк реализует масштабную программу по развитию розничного бизнеса.