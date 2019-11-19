Газпромбанк стал лучшим работодателем среди кредитных организаций

Газпромбанк занял третье место в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes и таким образом стал первым среди включенных журналом в исследование кредитных организаций. Газпромбанк стал лидером, в том числе по таким показателям, как оплата и условия труда, а также участие в охране окружающей среды. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте банка.

Позади Газпромбанка среди кредитных организаций в рейтинге оказались: ВТБ — на шестом месте, Сбербанк — на восьмом. Банк «Открытие» занял 28 место, а Альфа-банк — 46-е.

«В условиях стремительного развития технологий и высочайшей конкуренции за людей, способных генерировать и воплощать в жизнь новые идеи, создание в организации возможностей для раскрытия человеческого потенциала становится критическим фактором успеха. Сегодня Газпромбанк стремится обеспечить созидательную и интересную среду для своих сотрудников, которая позволяет им наиболее полно реализовывать свои способности и, что очень важно, сохранять высокий уровень мотивации. Мы считаем, что именно это позволяет нам показывать сверхрыночные темпы роста бизнеса и лидерство», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Математическая модель рейтинга опубликованного рейтинга издания «базируется на большом исследовании корпоративной жизни крупнейших российских компаний, которое провели и оцифровали журналисты Forbes», сообщается в описательной части исследования. Кроме того, при составлении рейтинга изданием был проведен опрос 3 тысяч человек, чтобы лучше узнать о том, что россияне вкладывают в понятие «лучший работодатель». По результатам опроса и были определены девять метрик, по которым проводилась оценка работодателей. В число важнейших метрик вошли зарплата (вес — 25 процентов), условия труда (19 процентов), социальный пакет (15 процентов), внутрикорпоративное обучение (12 процентов), а также ряд других.

Ранее Газпромбанк три года подряд получал награду Randstad Award в номинации «Самый привлекательный работодатель в сфере финансовых услуг».

