Газпромбанк рассказал о способах защиты данных клиентов банков в будущем

Перспективы создания квантового компьютера и в целом постоянный рост числа киберугроз делают потенциально уязвимыми все классические системы кибербезопасности, и защитить их в будущем возможно только с помощью технологий квантовой криптографии. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, выступая в рамках панельной дискуссии на международной конференции ICQT 2019, сообщает банк.

Квантовый компьютер «может быть создан уже в обозримом будущем, так что стратегически было бы крайне неосмотрительно игнорировать такую угрозу массивам конфиденциальных данных», отметил топ-менеджер. По его мнению, именно сейчас «правильный момент, для того, чтобы российские компании, банки, государство, научные и образовательные учреждения объединились для прорыва в сфере квантовых технологий». Сейчас, подчеркнул выступавший, у России «огромное будущее» в этом направлении, но если не создавать необходимые условия для развития рынка и упустить время, эта сфера может «безнадежно отстать» от иностранных конкурентов.

«Газпромбанк как финансовая организация хотел бы максимально защищать данные о своих клиентах, их транзакциях, именно поэтому мы уделяем работе с квантовыми технологиями повышенное внимание», — отметил Дмитрий Зауэрс.

Участниками ежегодной конференции ICQT, проходящей в Москве с 15 по 19 июля, стали более 1500 ученых, представителей органов государственной власти и бизнесменов, в том числе из Японии, Франции, Германии и США.

В этом году на ICQT в Москву прибыли такие ведущие мировые лидеры в области квантовых технологий как профессор Гарварда Михаил Лукин, директор лаборатории квантовых вычислений Google Хартмут Невен, профессор Токийского университета Акира Фурусава, профессор Кристофер Монро (Университет Мэриленда), профессор Юджин Ползик из Университета Нильса Бора, профессор Инсбрукского университета Питер Цоллер и многие другие.

В ходе конференции они обсудили ряд вопросов, связанных с созданием квантового компьютера, развитием квантовых коммуникаций, проблемами развития этого рынка, говорится в сообщении Газпромбанка.

Ранее в нынешнем году, в ходе Петербургского международного экономического форума, Газпромбанк, РКЦ, PwC и Сбербанк продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами участников демонстрации.

В 2017 году специалистами Российского квантового центра была запущена первая многоузловая квантовая сеть с тремя узлами и двумя квантовыми каналами.

Газпромбанк оказывает поддержку разработчикам систем квантовых коммуникаций в лице РКЦ и QRate с 2015 года, а с 2016 года предоставляет собственную инфраструктуру для тестирования готовых промышленных решений в области квантовой криптографии.