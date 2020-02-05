Газпромбанк выдаст автокредиты онлайн и без обязательного КАСКО

Газпромбанк запустил выдачу кредитов на покупку автомобиля онлайн, причем заем можно получить без оформления КАСКО. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Клиент может пройти всю процедуру получения кредита без посещения отделения. В случае одобрения заявки на сайте банка, сначала он получает деньги, а потом решает, хочет ли потратить их на автомобиль и предоставить его в залог — такая схема кредитования является первой на рынке, утверждает банк. Однако сниженную ставку можно получить только в случае, если заемщик предоставит фотографии документов на автомобиль.

«В автокредитовании от Газпромбанка ставка не зависит от наличия КАСКО, поэтому оформлять этот страховой полис необязательно. При желании его можно приобрести дистанционно у партнера банка», — говорится в релизе.

По условиям кредита, минимальная ставка 6,9 процента годовых действует, если новый автомобиль предоставлен в залог банку. Если предоставить поддержанный, ставка составит 7,9 процента, а вообще без залога или если после получения средств клиент передумал покупать автомобиль — 9,9 процента.

«При разработке новых и усовершенствовании существующих банковских услуг мы делаем большой упор на сервисы дистанционного обслуживания, ведь с каждым годом они приобретают для клиентов всю большую значимость», — сообщил первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

По его словам, именно учитывая эту тенденцию, Газпромбанк решил предоставить клиентам возможность взять автокредит онлайн. Алексей Попович выразил уверенность, что продукт будет востребован у покупателей, которые «стремятся решить банковские вопросы, не тратя время на посещение офиса».

С 2018 года Газпромбанк, третий по размерам активов банк в стране, реализует стратегию развития, в которую заложил трансформацию своего бизнеса в нескольких направлениях, прежде всего в розничном. По планам банка, доля розничного бизнеса в активах должна вырасти до 14 процентов до 2022 года. Объем активов ГПБ, по данным на 1 декабря 2019 года, составляет более 6,6 триллиона рублей.

