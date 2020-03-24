Газпромбанк усилил меры безопасности в связи с коронавирусом

Газпромбанк усилил меры безопасности в связи с распространением коронавируса и продолжает работать в штатном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В течение рабочего дня помещения отделений банка проходят дезинфекцию с помощью специально закупленных установок для очистки воздуха. Как сообщает кредитная организация, в настоящий момент все сотрудники банка в Москве и Московской области оснащены средствами дезинфекции, защитными масками и перчатками. Перед началом смены каждому работнику измеряют температуру, как и входящим в отделения клиентам. Измерение температуры проводится бесконтактным способом. Сотрудников с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками простудных заболеваний направляют за медицинской помощью.

В региональные подразделения банк направил оборудование, необходимое для защиты клиентов и сотрудников. Процесс оснащения всех отделений будет завершён в ближайшие дни, отмечает банк в релизе.

Все сотрудники, продолжающие работать в офисах банка, обеспечены медицинскими масками и антисептическими средствами, говорится в сообщении. Особое внимание при этом уделяется сотрудникам отделений и курьерской службы. Все работники банка, вернувшиеся из-за границы, направляются на тридцатидневный карантин.

Ранее Газпромбанк объявил о переводе большей части сотрудников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы.