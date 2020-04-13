Газпромбанк запустил акцию с бесплатным рассчетно-кассовым обслуживанием для МСБ

С целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса Газпромбанк запустил акцию с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием для новых клиентов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках акции предприятия и индивидуальные предприниматели любых отраслей, которые осуществляют до 7 платежей в месяц, смогут год бесплатно пользоваться услугами банка. Для этого нужно до конца мая открыть счет в Газпромбанке на пакетных условиях обслуживания, выбрав пакет «Только необходимое».

Также до 31 мая новые клиенты банка, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, смогут воспользоваться специальными условиями по пакету «ВЭД». Для таких клиентов пакет будет бесплатным в течение трех месяцев.

«Мы видим, что данный пакет интересен предприятиям среднего размера бизнеса. Мы сейчас предлагаем таким предприятиям сэкономить до 30 тысяч рублей на комиссиях за обслуживание в банке, при этом у клиентов сохраняется персональная поддержка операций по валютному контролю», — рассказала начальник Департамента малого и среднего бизнеса Газпромбанка Анна Тихонова. Также, по ее словам, клиенты могут открывать и вести неограниченное количество счетов, прорабатывать с экспертами банка планируемые к заключению контракты. «Мы никогда не ограничиваем наших клиентов в количестве таких консультаций и не берем за них дополнительные комиссии», — добавила она.

Для тех предпринимателей, которые проводят большее количество платежей в месяц действуют пакеты «Развитие» и «Максимальный». При этом открытие счета и ведение системы «Клиент-Банк» на протяжении всего времени обслуживания для всех пакетов линейки бесплатно.

Ранее в Газпромбанке также завяли, что кредитная организация окажет поддержку своим корпоративным клиентам. «Банк готов оказывать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов», — отметили в кредитной организации.