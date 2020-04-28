Газпромбанк поддержит онлайн-концерт проекта «Песни Победы»

Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне дадут онлайн-концерт в рамках проекта «Песни Победы». Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Ivi.ru, странице Хора Турецкого в Одноклассниках и на Youtube-канале коллектива 7 мая в 18:00 по московскому времени, говорится в сообщении Газпромбанка, при поддержке которого пройдет мероприятие.

«День Победы — особый праздник для каждого человека в нашей стране, символ несгибаемой воли и несокрушимости духа нашего народа. В этот день мы с благодарностью и гордостью вспоминаем подвиг героев, подаривших нам Жизнь. Многие песни, из тех, что будут исполнены творческими коллективами «Хор Турецкого» и SOPRANO, имели особенно важное значение для этой Победы и до сих пор остаются для нас символом веры в будущее и напоминанием о том, что все преодолимо», — отметила вице-президент – начальник департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова.

Первый такой концерт в рамках проекта «Песни Победы» состоялся в Москве на Поклонной горе в 2015 году на праздновании 70-летия Победы и собрал рекордные 105 тысяч человек.

Целью проекта является сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой войны через музыку, поэтому репертуар представлен преимущественно песнями военных лет.

С 2017 года коллективы дают подобные концерты в других странах и меняют репертуар в зависимости от географии выступления. Первое такое зарубежное выступление прошло на центральной площади Берлина Жандарменмаркт, в километре от Рейхстага, собрав около 20 тысяч зрителей и 8 миллионов онлайн-просмотров.

За 2018-2019 годы концерты в рамках проекта прошли на центральных площадях столиц в 14 странах мира, собрав более миллиона участников и около 15 миллионов онлайн-зрителей. В 2020 году в честь 75-летия Победы проект взял старт в России — 10 городов приняли эстафету и в период всеобщей самоизоляции проект перешел в онлайн-формат.

Газпромбанк активно поддерживает онлайн-проекты в период самоизоляции. Так, в апреле банк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запустил двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для преподавателей и студентов российских образовательных организаций.

